Baldor Pris idag

Livepriset för Baldor (BALDOR) idag är $ 12.15, med en förändring på 0.61% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BALDOR till USD är$ 12.15 per BALDOR.

Baldor rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,214,909, med ett cirkulerande utbud på 100.00K BALDOR. Under de senaste 24 timmarna handlades BALDOR mellan $ 12.05 (lägsta) och $ 12.32 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 23.5, medan det lägsta priset någonsin var $ 9.84.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BALDOR med -0.55% under den senaste timmen och -4.12% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Baldor (BALDOR) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M Cirkulationsutbud 100.00K 100.00K 100.00K Totalt utbud 100,000.0 100,000.0 100,000.0

Det aktuella börsvärdet för Baldor är $ 1.21M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av BALDOR är 100.00K, med ett totalt utbud på 100000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.21M.