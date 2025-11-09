BAI Stablecoin Pris idag

Livepriset för BAI Stablecoin (BAI) idag är $ 1.015, med en förändring på 0.28% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BAI till USD är$ 1.015 per BAI.

BAI Stablecoin rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 235,381, med ett cirkulerande utbud på 231.83K BAI. Under de senaste 24 timmarna handlades BAI mellan $ 1.002 (lägsta) och $ 1.024 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.45, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.814914.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BAI med +0.01% under den senaste timmen och -1.31% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

BAI Stablecoin (BAI) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 235.38K$ 235.38K $ 235.38K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 235.38K$ 235.38K $ 235.38K Cirkulationsutbud 231.83K 231.83K 231.83K Totalt utbud 231,834.1672308294 231,834.1672308294 231,834.1672308294

