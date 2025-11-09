Livepriset för Bag on Bonk idag är 0.00030906 USD.BAG börsvärdet är 309,897 USD. Följ prisuppdateringar för BAG till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Bag on Bonk idag är 0.00030906 USD.BAG börsvärdet är 309,897 USD. Följ prisuppdateringar för BAG till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Bag on Bonk (BAG) idag är $ 0.00030906, med en förändring på 61.81% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BAG till USD är$ 0.00030906 per BAG.
Bag on Bonk rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 309,897, med ett cirkulerande utbud på 999.81M BAG. Under de senaste 24 timmarna handlades BAG mellan $ 0.00018781 (lägsta) och $ 0.00031533 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.0010115, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00014525.
I kortsiktigt resultat, rörde sig BAG med -1.23% under den senaste timmen och +29.87% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Bag on Bonk (BAG) Marknadsinformation
$ 309.90K
$ 309.90K$ 309.90K
--
----
$ 309.90K
$ 309.90K$ 309.90K
999.81M
999.81M 999.81M
999,811,586.31277
999,811,586.31277 999,811,586.31277
Det aktuella börsvärdet för Bag on Bonk är $ 309.90K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av BAG är 999.81M, med ett totalt utbud på 999811586.31277. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 309.90K.
Bag on Bonk Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00018781
$ 0.00018781$ 0.00018781
lägsta under 24-timmar
$ 0.00031533
$ 0.00031533$ 0.00031533
högsta under 24-timmar
$ 0.00018781
$ 0.00018781$ 0.00018781
$ 0.00031533
$ 0.00031533$ 0.00031533
$ 0.0010115
$ 0.0010115$ 0.0010115
$ 0.00014525
$ 0.00014525$ 0.00014525
-1.23%
+61.81%
+29.87%
+29.87%
Bag on Bonk (BAG) Prishistorik USD
Under dagen var prisförändringen på Bag on Bonk till USD $ +0.00011806. Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Bag on Bonk till USD $ -0.0000348146. Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Bag on Bonk till USD $ +0.0002626415. Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Bag on Bonk till USD $ 0.
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.00011806
+61.81%
30 dagar
$ -0.0000348146
-11.26%
60 dagar
$ +0.0002626415
+84.98%
90 dagar
$ 0
--
Prisförutsägelse för Bag on Bonk
Bag on Bonk (BAG) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för BAG $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Bag on Bonk (BAG) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Bag on Bonk potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Bag on Bonk kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för BAG prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Bag on Bonk Price Prediction.
Vad är Bag on Bonk (BAG)
What Is BAG Token?
BAG Token is a memecoin launched on Solana on July 5, 2025. The project is built around the backpack as a cultural symbol on Bonk, representing the idea of carrying value, memes, and identity across Web3.
BAG Token has been a recognisable symbol within the Bonk ecosystem even prior to its official launch, serving as a cultural marker for Solana’s meme-fi community. In July 2025, the project underwent a community takeover, placing future development and direction under the control of its holder base.
While its foundation is meme culture, BAG Token is also expanding into practical applications through gaming-focused decentralized applications (DApps) and staking. Its identity as the “backpack of the blockchain” reflects its dual role as both a cultural emblem and a functional Solana token.
What Is BAG Token?
BAG Token is a memecoin launched on Solana on July 5, 2025. The project is built around the backpack as a cultural symbol on Bonk, representing the idea of carrying value, memes, and identity across Web3.
BAG Token has been a recognisable symbol within the Bonk ecosystem even prior to its official launch, serving as a cultural marker for Solana’s meme-fi community. In July 2025, the project underwent a community takeover, placing future development and direction under the control of its holder base.
While its foundation is meme culture, BAG Token is also expanding into practical applications through gaming-focused decentralized applications (DApps) and staking. Its identity as the “backpack of the blockchain” reflects its dual role as both a cultural emblem and a functional Solana token.
MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!
Hur mycket kommer 1 Bag on Bonk att vara värd år 2030?
Om Bag on Bonk skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Bag on Bonk-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Bag on Bonk idag?
Priset för Bag on Bonk är idag $ 0.00030906. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Bag on Bonk fortfarande en bra investering?
Bag on Bonk förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i BAG, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Bag on Bonk?
Bag on Bonk till ett värde av -- handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Bag on Bonk?
Livepriset för BAG uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Bag on Bonk i den valuta du föredrar, besök BAG Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Bag on Bonk?
Priset på BAG påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
101,808
+0.09%
ETH
3,377.58
+0.02%
SOL
157.12
+0.28%
UCN
1,496.77
-0.01%
ZEC
584.52
+14.02%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för BAG på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret BAG/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Bag on Bonks kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Bag on Bonk-priset att stiga i år?
Bag on Bonk priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Bag on Bonk (BAG) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 08:30:48 (UTC+8)
Bag on Bonk (BAG) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.