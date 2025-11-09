Bag on Bonk Pris idag

Livepriset för Bag on Bonk (BAG) idag är $ 0.00030906, med en förändring på 61.81% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BAG till USD är$ 0.00030906 per BAG.

Bag on Bonk rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 309,897, med ett cirkulerande utbud på 999.81M BAG. Under de senaste 24 timmarna handlades BAG mellan $ 0.00018781 (lägsta) och $ 0.00031533 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.0010115, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00014525.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BAG med -1.23% under den senaste timmen och +29.87% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Bag on Bonk (BAG) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 309.90K$ 309.90K $ 309.90K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 309.90K$ 309.90K $ 309.90K Cirkulationsutbud 999.81M 999.81M 999.81M Totalt utbud 999,811,586.31277 999,811,586.31277 999,811,586.31277

