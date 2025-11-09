baddiecoin Pris idag

Livepriset för baddiecoin (BADDIE) idag är --, med en förändring på 2.50% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BADDIE till USD är-- per BADDIE.

baddiecoin rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 85,414, med ett cirkulerande utbud på 1.00B BADDIE. Under de senaste 24 timmarna handlades BADDIE mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BADDIE med +1.06% under den senaste timmen och -15.05% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

baddiecoin (BADDIE) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 85.41K$ 85.41K $ 85.41K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 85.41K$ 85.41K $ 85.41K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

