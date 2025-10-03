Utforska BADCATsol($BADCAT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om $BADCAT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska BADCATsol($BADCAT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om $BADCAT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om $BADCAT $BADCAT prisinformation $BADCAT officiell webbplats $BADCAT tokenomics $BADCAT Prisförutsägelse BADCATsol ($BADCAT) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om BADCATsol($BADCAT), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD badcatsol tokenomics Information om badcatsol BADCATsol ($BADCAT) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för BADCATsol($BADCAT), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 17.36K Totalt utbud: $ 777.78M Cirkulerande utbud $ 777.78M FDV (värdering efter full utspädning): $ 17.36K Högsta någonsin: $ 0.02162212 Lägsta någonsin: $ 0 Aktuellt pris: $ 0 Läs mer om priset på BADCATsol($BADCAT) BADCATsol ($BADCAT) Information BADCAT is all about fun. While this cheeky cat might have a rebellious side, its true mission is to bring people together and spread positive energy. Join a vibrant community, grab some cool merch, play the fun FAP game, and even help real-life dogs and cats along the way! In of chaos, BadCat stands tall—one bold move at a time, turning risks into rewards and proving he's the top cat in town. In a world of chaos, BadCat stands tall—one bold move at a time, turning risks into rewards and proving he's the top cat in town. BadCat'S a lazy, degenerate gambler. Officiell webbplats: https://badcatgang.com/ BADCATsol ($BADCAT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i BADCATsol ($BADCAT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet $BADCAT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många $BADCAT-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår $BADCAT:s tokenomics, utforska $BADCAT-tokens pris i realtid! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn