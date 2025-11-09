Back2EmploymentEducationTraining Pris idag

Livepriset för Back2EmploymentEducationTraining (BEET) idag är --, med en förändring på 5.26% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BEET till USD är-- per BEET.

Back2EmploymentEducationTraining rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 8,695.3, med ett cirkulerande utbud på 961.90M BEET. Under de senaste 24 timmarna handlades BEET mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BEET med -0.15% under den senaste timmen och -11.27% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Back2EmploymentEducationTraining (BEET) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 8.70K$ 8.70K $ 8.70K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 8.70K$ 8.70K $ 8.70K Cirkulationsutbud 961.90M 961.90M 961.90M Totalt utbud 961,898,504.282666 961,898,504.282666 961,898,504.282666

Det aktuella börsvärdet för Back2EmploymentEducationTraining är $ 8.70K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av BEET är 961.90M, med ett totalt utbud på 961898504.282666. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 8.70K.