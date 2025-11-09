BabyUnicorn Pris idag

Livepriset för BabyUnicorn (BABYU) idag är --, med en förändring på 8.14% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BABYU till USD är-- per BABYU.

BabyUnicorn rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 149,228, med ett cirkulerande utbud på 999.84M BABYU. Under de senaste 24 timmarna handlades BABYU mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BABYU med +0.98% under den senaste timmen och -0.49% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

BabyUnicorn (BABYU) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 149.23K$ 149.23K $ 149.23K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 149.23K$ 149.23K $ 149.23K Cirkulationsutbud 999.84M 999.84M 999.84M Totalt utbud 999,843,407.961417 999,843,407.961417 999,843,407.961417

Det aktuella börsvärdet för BabyUnicorn är $ 149.23K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av BABYU är 999.84M, med ett totalt utbud på 999843407.961417. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 149.23K.