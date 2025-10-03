Utforska BABYTRUMP(BABYTRUMP) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BABYTRUMP-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska BABYTRUMP(BABYTRUMP) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BABYTRUMP-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 109.33K $ 109.33K $ 109.33K Totalt utbud: $ 39.69M $ 39.69M $ 39.69M Cirkulerande utbud $ 39.69M $ 39.69M $ 39.69M FDV (värdering efter full utspädning): $ 109.33K $ 109.33K $ 109.33K Högsta någonsin: $ 0.350821 $ 0.350821 $ 0.350821 Lägsta någonsin: $ 0.00150367 $ 0.00150367 $ 0.00150367 Aktuellt pris: $ 0.0027543 $ 0.0027543 $ 0.0027543 Läs mer om priset på BABYTRUMP(BABYTRUMP) Köp BABYTRUMP nu! BABYTRUMP (BABYTRUMP) Information The $BABYTRUMP token is a digital cryptocurrency designed to integrate the vibrant world of memes with the robustness of blockchain technology. Central to the token's design is the intention to capture elements of popular culture, particularly those inspired by iconic Trump-related humor. Initiated in 2023 by an experienced development team, the $BABYTRUMP project has seen growth in both its community and recognition within the crypto sector. The $BABYTRUMP token is a digital cryptocurrency designed to integrate the vibrant world of memes with the robustness of blockchain technology. Central to the token's design is the intention to capture elements of popular culture, particularly those inspired by iconic Trump-related humor. Initiated in 2023 by an experienced development team, the $BABYTRUMP project has seen growth in both its community and recognition within the crypto sector. Moving forward, the roadmap for $BABYTRUMP includes potential collaborations, technological integrations, and community-centric events. Holders of the $BABYTRUMP token gain access to an array of exclusive content and events, ensuring that the token serves purposes beyond mere trading. It acts as an entry point to a broader digital ecosystem filled with engaging content and interactive experiences. For those interested in a crypto project that blends entertainment and digital currency, $BABYTRUMP offers a unique proposition in the ever-evolving crypto landscape. Officiell webbplats: https://babytrumpeth.com BABYTRUMP (BABYTRUMP) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i BABYTRUMP (BABYTRUMP) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet BABYTRUMP-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många BABYTRUMP-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår BABYTRUMP:s tokenomics, utforska BABYTRUMP-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för BABYTRUMP Vill du veta vart BABYTRUMP kan vara på väg? På BABYTRUMP sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn