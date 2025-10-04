Utforska BabyMooDeng(BABYDENG) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BABYDENG-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska BabyMooDeng(BABYDENG) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BABYDENG-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

BabyMooDeng (BABYDENG) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för BabyMooDeng(BABYDENG), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 36.11K Totalt utbud: $ 999.65M Cirkulerande utbud $ 999.65M FDV (värdering efter full utspädning): $ 36.11K Högsta någonsin: $ 0.00150253 Lägsta någonsin: $ 0 Aktuellt pris: $ 0 BabyMooDeng (BABYDENG) Information BabyDeng is about the adorable little hippo MooDeng . It is about a family friendly animated Moo Deng as a baby that is community driven with 0 tax. It is a token for people to join and feel safe in as there's no major holders distribution is good and is a CTO. It is a meme coin that is intended as the beta play for moodeng, as babydoge was to doge. We want to be a bridge for people looking to get into crypto and for people of all ages to enjoy . Officiell webbplats: https://babydeng.com BabyMooDeng (BABYDENG) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i BabyMooDeng (BABYDENG) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet BABYDENG-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många BABYDENG-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår BABYDENG:s tokenomics, utforska BABYDENG-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för BABYDENG Vill du veta vart BABYDENG kan vara på väg? På BABYDENG sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn