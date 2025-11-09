BabyManyu Pris idag

Livepriset för BabyManyu (BABYMANYU) idag är --, med en förändring på 4.05% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BABYMANYU till USD är-- per BABYMANYU.

BabyManyu rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 56,591, med ett cirkulerande utbud på 420.69T BABYMANYU. Under de senaste 24 timmarna handlades BABYMANYU mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BABYMANYU med -0.97% under den senaste timmen och -15.93% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

BabyManyu (BABYMANYU) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 56.59K$ 56.59K $ 56.59K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 56.59K$ 56.59K $ 56.59K Cirkulationsutbud 420.69T 420.69T 420.69T Totalt utbud 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

