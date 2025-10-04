Utforska BabyLofi(BABYLOFI) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BABYLOFI-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska BabyLofi(BABYLOFI) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BABYLOFI-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 13.17K $ 13.17K $ 13.17K Totalt utbud: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerande utbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (värdering efter full utspädning): $ 13.17K $ 13.17K $ 13.17K Högsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på BabyLofi(BABYLOFI) Köp BABYLOFI nu! BabyLofi (BABYLOFI) Information My name is BABY LOFI Baby Lofi is the adorable and mischievous son of #Lofi the Yeti, the legendary YETI of the #Sui Chain.💧 Baby Lofi carries the same playful spirit and determination as his father, but with his own unique charm and charisma! I was frozen 🥶❄️for centuries, but I've awakened and am ready to build a brighter future 🧊 Join me and my YETI FAM. Together, we'll shape the future 💧🌍 My name is BABY LOFI Baby Lofi is the adorable and mischievous son of #Lofi the Yeti, the legendary YETI of the #Sui Chain.💧 Baby Lofi carries the same playful spirit and determination as his father, but with his own unique charm and charisma! I was frozen 🥶❄️for centuries, but I've awakened and am ready to build a brighter future 🧊 Join me and my YETI FAM. Together, we'll shape the future 💧🌍 Officiell webbplats: https://babylofionsui.web.app/ BabyLofi (BABYLOFI) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i BabyLofi (BABYLOFI) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet BABYLOFI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många BABYLOFI-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår BABYLOFI:s tokenomics, utforska BABYLOFI-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för BABYLOFI Vill du veta vart BABYLOFI kan vara på väg? På BABYLOFI sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se BABYLOFI-tokens prisförutsägelse nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn