Baby World Liberty Financial Pris idag

Livepriset för Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) idag är --, med en förändring på 1.19% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BABYWLFI till USD är-- per BABYWLFI.

Baby World Liberty Financial rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 79,491, med ett cirkulerande utbud på 90.00B BABYWLFI. Under de senaste 24 timmarna handlades BABYWLFI mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BABYWLFI med +0.04% under den senaste timmen och -8.13% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 79.49K$ 79.49K $ 79.49K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 79.49K$ 79.49K $ 79.49K Cirkulationsutbud 90.00B 90.00B 90.00B Totalt utbud 90,000,000,000.0 90,000,000,000.0 90,000,000,000.0

