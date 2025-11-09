Baby Trash Pris idag

Livepriset för Baby Trash (BTRASH) idag är --, med en förändring på 4.84% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BTRASH till USD är-- per BTRASH.

Baby Trash rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 5,498.1, med ett cirkulerande utbud på 998.76M BTRASH. Under de senaste 24 timmarna handlades BTRASH mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BTRASH med -0.06% under den senaste timmen och -25.09% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Baby Trash (BTRASH) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 5.50K$ 5.50K $ 5.50K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 5.50K$ 5.50K $ 5.50K Cirkulationsutbud 998.76M 998.76M 998.76M Totalt utbud 998,761,850.81844 998,761,850.81844 998,761,850.81844

Det aktuella börsvärdet för Baby Trash är $ 5.50K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av BTRASH är 998.76M, med ett totalt utbud på 998761850.81844. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 5.50K.