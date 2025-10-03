Utforska Baby Solana(BABYSOL) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BABYSOL-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Baby Solana(BABYSOL) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BABYSOL-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Baby Solana (BABYSOL) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Baby Solana(BABYSOL), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 122.99K $ 122.99K $ 122.99K Totalt utbud: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M Cirkulerande utbud $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M FDV (värdering efter full utspädning): $ 122.99K $ 122.99K $ 122.99K Högsta någonsin: $ 0.00125387 $ 0.00125387 $ 0.00125387 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00012314 $ 0.00012314 $ 0.00012314 Baby Solana (BABYSOL) Information BABYSOL – The Adorable Token with a Big Destiny! 🌞👶 Born on the Solana blockchain, BABYSOL is the cheeky little sibling of the crypto world, bringing giggles, gains, and good vibes to everyone. With its tiny footprints, BABYSOL is crawling its way into the hearts of Solana lovers, aiming for the moon and beyond! 🌕 🎯 Why BABYSOL? 🍼 BABYSOL is here to make your bags cuter. 🌈 It's not just a token; it's a lifestyle of smiles and moon dreams. 🚀 From tiny steps to giant leaps, BABYSOL is growing fast! 👶 Join the Family! Let's make Solana proud by raising this baby to greatness. Adopt BABYSOL today, and together, we'll send this little rascal to the stars! ⭐ 🎉 BABYSOL: Because even babies deserve their moonshot! 🌌🍼 Officiell webbplats: https://babysolana.meme/ Baby Solana (BABYSOL) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Baby Solana (BABYSOL) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet BABYSOL-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många BABYSOL-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn