Utforska Baby Shiro Neko(BABYSHIRO) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BABYSHIRO-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Baby Shiro Neko(BABYSHIRO) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BABYSHIRO-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om BABYSHIRO BABYSHIRO prisinformation BABYSHIRO officiell webbplats BABYSHIRO tokenomics BABYSHIRO Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) / Tokenomik / Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Baby Shiro Neko(BABYSHIRO), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD baby-shiro-neko tokenomics Information om baby-shiro-neko Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Baby Shiro Neko(BABYSHIRO), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 12.68K $ 12.68K $ 12.68K Totalt utbud: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M Cirkulerande utbud $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M FDV (värdering efter full utspädning): $ 12.68K $ 12.68K $ 12.68K Högsta någonsin: $ 0.00429534 $ 0.00429534 $ 0.00429534 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på Baby Shiro Neko(BABYSHIRO) Köp BABYSHIRO nu! Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) Information Introducing Baby Shiro Neko, the adorable offspring of the renowned Shiro Neko Cat! Although he’s still young and full of playful energy, Baby Shiro Neko has his sights set on becoming a household name in the crypto universe. With a personality as charming as his lineage, Baby Shiro Neko isn’t just here to play—he’s here to thrive. Built on the Solana Blockchain, this little feline promises to deliver innovation, community engagement, and plenty of surprises for those who nurture him. As Baby Shiro Neko grows, so will his ecosystem, offering exciting rewards and opportunities for his loyal supporters. Get ready for the next guaranteed moonshot and watch this kitten evolve into a legend. Introducing Baby Shiro Neko, the adorable offspring of the renowned Shiro Neko Cat! Although he’s still young and full of playful energy, Baby Shiro Neko has his sights set on becoming a household name in the crypto universe. With a personality as charming as his lineage, Baby Shiro Neko isn’t just here to play—he’s here to thrive. Built on the Solana Blockchain, this little feline promises to deliver innovation, community engagement, and plenty of surprises for those who nurture him. As Baby Shiro Neko grows, so will his ecosystem, offering exciting rewards and opportunities for his loyal supporters. Get ready for the next guaranteed moonshot and watch this kitten evolve into a legend. Officiell webbplats: https://babyshiro.vip/ Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet BABYSHIRO-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många BABYSHIRO-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår BABYSHIRO:s tokenomics, utforska BABYSHIRO-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för BABYSHIRO Vill du veta vart BABYSHIRO kan vara på väg? På BABYSHIRO sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se BABYSHIRO-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn