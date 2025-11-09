Baby Rudi Pris idag

Livepriset för Baby Rudi (BABYRUDI) idag är --, med en förändring på 0.20% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BABYRUDI till USD är-- per BABYRUDI.

Baby Rudi rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 21,721, med ett cirkulerande utbud på 378,567.71T BABYRUDI. Under de senaste 24 timmarna handlades BABYRUDI mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BABYRUDI med -- under den senaste timmen och -10.73% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Baby Rudi (BABYRUDI) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 21.72K$ 21.72K $ 21.72K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 21.72K$ 21.72K $ 21.72K Cirkulationsutbud 378,567.71T 378,567.71T 378,567.71T Totalt utbud 3.7856771398903155e+17 3.7856771398903155e+17 3.7856771398903155e+17

