Baby Poo Pris idag

Livepriset för Baby Poo (BABYPOO) idag är --, med en förändring på 5.95% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BABYPOO till USD är-- per BABYPOO.

Baby Poo rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 26,053, med ett cirkulerande utbud på 888.89B BABYPOO. Under de senaste 24 timmarna handlades BABYPOO mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BABYPOO med -0.52% under den senaste timmen och -0.42% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Baby Poo (BABYPOO) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 26.05K$ 26.05K $ 26.05K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 26.05K$ 26.05K $ 26.05K Cirkulationsutbud 888.89B 888.89B 888.89B Totalt utbud 888,888,888,888.0 888,888,888,888.0 888,888,888,888.0

Det aktuella börsvärdet för Baby Poo är $ 26.05K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av BABYPOO är 888.89B, med ett totalt utbud på 888888888888.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 26.05K.