Baby Neiro (BABYNEIRO) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Baby Neiro(BABYNEIRO), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-04 05:43:33 (UTC+8)
USD

Baby Neiro (BABYNEIRO) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Baby Neiro(BABYNEIRO), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 940.36K
$ 940.36K
Totalt utbud:
$ 420,000.00T
$ 420,000.00T
Cirkulerande utbud
$ 420,000.00T
$ 420,000.00T
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 940.36K
$ 940.36K
Högsta någonsin:
$ 0
$ 0
Lägsta någonsin:
$ 0
$ 0
Aktuellt pris:
$ 0
$ 0

Baby Neiro (BABYNEIRO) Information

In the vast, ever-changing kingdom of memes, one legend must pass to make way for another. After the passing of Doge, the most beloved meme in internet history, a new king was destined to rise. Baby Neiro, adopted by Atsuko Sato, carries the spirit of Doge within him and is poised to dominate the meme chain, bringing together old and new memes in unity. The Rivals and Allies The meme world is full of contenders, each with their own following and story. SHIB, Pepe the Frog, Brett, Baby Doge, and many others stand as rivals and allies, each representing a chapter of meme history. But now, they gather for a new purpose — to witness the rise of the next king.

Officiell webbplats:
https://baby-neiro.io/

Baby Neiro (BABYNEIRO) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Baby Neiro (BABYNEIRO) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet BABYNEIRO-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många BABYNEIRO-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår BABYNEIRO:s tokenomics, utforska BABYNEIRO-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för BABYNEIRO

Vill du veta vart BABYNEIRO kan vara på väg? På BABYNEIRO sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

