Livepriset för Baby Manyu (BABYMANYU) idag är --, med en förändring på 0.82% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BABYMANYU till USD är-- per BABYMANYU.

Baby Manyu rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 38,690, med ett cirkulerande utbud på 388,810.04T BABYMANYU. Under de senaste 24 timmarna handlades BABYMANYU mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BABYMANYU med +0.20% under den senaste timmen och -16.12% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Baby Manyu (BABYMANYU) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 38.69K$ 38.69K $ 38.69K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 39.49K$ 39.49K $ 39.49K Cirkulationsutbud 388,810.04T 388,810.04T 388,810.04T Totalt utbud 3.968364248194643e+17 3.968364248194643e+17 3.968364248194643e+17

