BABY HIPPO (BABYHIPPO) Tokenomics

BABY HIPPO (BABYHIPPO) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om BABY HIPPO(BABYHIPPO), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-04 00:55:24 (UTC+8)
USD

BABY HIPPO (BABYHIPPO) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för BABY HIPPO(BABYHIPPO), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 71.90K
$ 71.90K$ 71.90K
Totalt utbud:
$ 420,000.00T
$ 420,000.00T$ 420,000.00T
Cirkulerande utbud
$ 420,000.00T
$ 420,000.00T$ 420,000.00T
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 71.90K
$ 71.90K$ 71.90K
Högsta någonsin:
$ 0
$ 0$ 0
Lägsta någonsin:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuellt pris:
$ 0
$ 0$ 0

BABY HIPPO (BABYHIPPO) Information

Introducing Baby Hippo

BabyHippo is a Meme project supported and loved by the community.

Baby Hippo has arrived to represent the hippopotamus in the memecoin movement on BSC. No Cats, No Dogs, Only Baby Hippo! The market is saturated with Cats and Dogs; it's time for Hippo to take the stage. Baby Hippo is poised to lead a powerful wave on the Binance Smart Chain.

Baby Hippo's Journey on Binance Smart Chain.

Officiell webbplats:
https://bhippo.com/
Whitepaper:
https://babyhippo.gitbook.io/whitepaper/whitepape

BABY HIPPO (BABYHIPPO) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i BABY HIPPO (BABYHIPPO) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet BABYHIPPO-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många BABYHIPPO-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår BABYHIPPO:s tokenomics, utforska BABYHIPPO-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för BABYHIPPO

Vill du veta vart BABYHIPPO kan vara på väg? På BABYHIPPO sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.

Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna
Snabbaste token-noteringarna bland CEX
Högsta likviditeten i hela branschen
Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice
100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel
Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT
mc_how_why_title
Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn