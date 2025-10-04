Baby Goat (BABYGOAT) Tokenomics
The next-generation meme token with a mission to create real value within the meme coin space. Inspired by the drive for greatness, Baby GOAT is more than just a meme; it’s a powerful community-driven token designed to reward its holders and create lasting impact. In a world full of fleeting hype, Baby GOAT stands out by combining the fun, viral appeal of meme culture with meaningful utility and innovative features. As a rising token in the crypto ecosystem, Baby GOAT is committed to building a decentralized, engaging, and sustainable future where every holder is part of a journey toward financial empowerment and community success. Join us as we bring Baby GOAT to the moon—and beyond!
Baby Goat (BABYGOAT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Baby Goat (BABYGOAT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet BABYGOAT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många BABYGOAT-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
