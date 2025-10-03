Baby Fwog (BABYFWOG) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Baby Fwog(BABYFWOG), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
2025-10-03
Baby Fwog (BABYFWOG) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Baby Fwog(BABYFWOG), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 140.61K
Totalt utbud:
$ 1.00B
Cirkulerande utbud
$ 1.00B
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 140.61K
Högsta någonsin:
$ 0.00967176
Lägsta någonsin:
$ 0
Aktuellt pris:
$ 0.00014061
Baby Fwog (BABYFWOG) Information

BabyFwog is a decentralized digital ecosystem built on blockchain technology, utilizing Non-Fungible Tokens (NFTs) and cryptocurrency. It allows users to buy, sell, and trade exclusive, limited-edition digital assets. The project fosters a community-driven environment where token holders can participate in governance and decision-making processes. BabyFwog incorporates a unique reward system that incentivizes active engagement and long-term participation through staking and other mechanisms. The platform also offers creators the ability to mint and monetize their NFTs, contributing to the growth of the digital art space. The focus is on creating a secure, transparent, and enjoyable experience for users within the broader Web3 ecosystem.

Officiell webbplats:
https://babyfwog.vip/

Baby Fwog (BABYFWOG) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Baby Fwog (BABYFWOG) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet BABYFWOG-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många BABYFWOG-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår BABYFWOG:s tokenomics, utforska BABYFWOG-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för BABYFWOG

Vill du veta vart BABYFWOG kan vara på väg? På BABYFWOG sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

