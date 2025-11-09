Baby Ethereum Pris idag

Livepriset för Baby Ethereum (BABYETH) idag är --, med en förändring på 6.47% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BABYETH till USD är-- per BABYETH.

Baby Ethereum rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 38,544, med ett cirkulerande utbud på 500.00M BABYETH. Under de senaste 24 timmarna handlades BABYETH mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00133475, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BABYETH med -2.32% under den senaste timmen och -10.31% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Baby Ethereum (BABYETH) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 38.54K$ 38.54K $ 38.54K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 38.54K$ 38.54K $ 38.54K Cirkulationsutbud 500.00M 500.00M 500.00M Totalt utbud 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

