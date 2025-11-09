Baby Dust Pris idag

Livepriset för Baby Dust (BABYDUST) idag är --, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BABYDUST till USD är-- per BABYDUST.

Baby Dust rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 23,279, med ett cirkulerande utbud på 1.00B BABYDUST. Under de senaste 24 timmarna handlades BABYDUST mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BABYDUST med -- under den senaste timmen och -18.29% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Baby Dust (BABYDUST) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 23.28K$ 23.28K $ 23.28K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 23.28K$ 23.28K $ 23.28K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Baby Dust är $ 23.28K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av BABYDUST är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 23.28K.