BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för Baby Dust idag är 0 USD.BABYDUST börsvärdet är 23,279 USD. Följ prisuppdateringar för BABYDUST till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Baby Dust idag är 0 USD.BABYDUST börsvärdet är 23,279 USD. Följ prisuppdateringar för BABYDUST till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om BABYDUST

BABYDUST prisinformation

Vad är BABYDUST

BABYDUST officiell webbplats

BABYDUST tokenomics

BABYDUST Prisförutsägelse

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

Baby Dust Logotyp

Baby Dust Pris (BABYDUST)

Onoterad

1 BABYDUST-till-USD pris i realtid:

--
----
0.00%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
Baby Dust (BABYDUST) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 10:59:16 (UTC+8)

Baby Dust Pris idag

Livepriset för Baby Dust (BABYDUST) idag är --, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BABYDUST till USD är-- per BABYDUST.

Baby Dust rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 23,279, med ett cirkulerande utbud på 1.00B BABYDUST. Under de senaste 24 timmarna handlades BABYDUST mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BABYDUST med -- under den senaste timmen och -18.29% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Baby Dust (BABYDUST) Marknadsinformation

$ 23.28K
$ 23.28K$ 23.28K

--
----

$ 23.28K
$ 23.28K$ 23.28K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Baby Dust är $ 23.28K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av BABYDUST är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 23.28K.

Baby Dust Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
$ 0$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-18.29%

-18.29%

Baby Dust (BABYDUST) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Baby Dust till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Baby Dust till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Baby Dust till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Baby Dust till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0--
30 dagar$ 0-35.54%
60 dagar$ 0--
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för Baby Dust

Baby Dust (BABYDUST) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för BABYDUST $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Baby Dust (BABYDUST) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Baby Dust potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Baby Dust kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för BABYDUST prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Baby Dust Price Prediction.

Vad är Baby Dust (BABYDUST)

On the BNB network, baby projects have always been more than just tokens – they are the heart of the ecosystem, shaping community culture and driving innovation. They represent the spark that brings people together, reminding everyone that even the smallest ideas can grow into something truly impactful. #BabyDust was born from this powerful legacy, carrying forward the spirit of fun, accessibility, and collective growth that baby projects represent. 🚀✨ With #BabyDust, we aim to celebrate the origins of the baby meta while also pushing it into the future. Our vision is to combine nostalgia with innovation, creating a project that feels familiar to long-time BNB supporters but exciting and fresh for newcomers. It’s more than just a token launch – it’s a movement that embraces community power, rewards early believers, and keeps the playful energy of baby projects alive. By building on the foundation of what made the BNB network so vibrant, #BabyDust seeks to inspire, unite, and lead the next wave of growth across the space. 🌟

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

Baby Dust (BABYDUST) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om Baby Dust

Hur mycket kommer 1 Baby Dust att vara värd år 2030?
Om Baby Dust skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Baby Dust-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 10:59:16 (UTC+8)

Baby Dust (BABYDUST) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om Baby Dust

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2939
$0.2939$0.2939

+46.95%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1320
$0.1320$0.1320

+164.00%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0023191
$0.0023191$0.0023191

+231.30%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1320
$0.1320$0.1320

+164.00%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004750
$0.00004750$0.00004750

+141.11%

Zyphora

Zyphora

ZYPH

$0.0000017505
$0.0000017505$0.0000017505

+139.04%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000001858
$0.000000001858$0.000000001858

+67.23%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.