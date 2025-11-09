Baby DOWGE Pris idag

Livepriset för Baby DOWGE (BABY DOWGE) idag är --, med en förändring på 20.51% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BABY DOWGE till USD är-- per BABY DOWGE.

Baby DOWGE rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 194,020, med ett cirkulerande utbud på 999.97M BABY DOWGE. Under de senaste 24 timmarna handlades BABY DOWGE mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00323566, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BABY DOWGE med -0.89% under den senaste timmen och -38.86% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Baby DOWGE (BABY DOWGE) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 194.02K$ 194.02K $ 194.02K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 194.02K$ 194.02K $ 194.02K Cirkulationsutbud 999.97M 999.97M 999.97M Totalt utbud 999,971,668.125516 999,971,668.125516 999,971,668.125516

