Baby BFT Pris idag

Livepriset för Baby BFT (BBFT) idag är $ 0.00118136, med en förändring på 11.97% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BBFT till USD är$ 0.00118136 per BBFT.

Baby BFT rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 4,730,606, med ett cirkulerande utbud på 4.00B BBFT. Under de senaste 24 timmarna handlades BBFT mellan $ 0.00117938 (lägsta) och $ 0.00136498 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00794105, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BBFT med -0.16% under den senaste timmen och +23.02% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Baby BFT (BBFT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 4.73M$ 4.73M $ 4.73M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 11.83M$ 11.83M $ 11.83M Cirkulationsutbud 4.00B 4.00B 4.00B Totalt utbud 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Baby BFT är $ 4.73M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av BBFT är 4.00B, med ett totalt utbud på 10000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 11.83M.