Baby Axol (BBAXOL) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Baby Axol(BBAXOL), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 6.79K $ 6.79K $ 6.79K Totalt utbud: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerande utbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (värdering efter full utspädning): $ 6.79K $ 6.79K $ 6.79K Högsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Baby Axol (BBAXOL) Information Baby Axol is a meme coin on Sui chain, built on trust, transparency, and determination. Baby Axol is the baby version of the token Axol on Sui that is already listed with CG. We are working with some on the Axol team as well. Baby Axol will have a gaming ecosystem and NFTS as well. We have a lot of future plans for Baby Axol. Baby Axol, the adorable successor to the Axol meme token on the Sui blockchain, unites crypto enthusiasts with its play-to-earn games, vibrant NFTs, and inclusive ethos. More than a spin-off, it's a bold step forward, proving great things come in small packages. Officiell webbplats: https://babyaxol.xyz/ Baby Axol (BBAXOL) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Baby Axol (BBAXOL) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet BBAXOL-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många BBAXOL-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.