B33 Pris idag

Livepriset för B33 (B33) idag är --, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för B33 till USD är-- per B33.

B33 rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 5,183.79, med ett cirkulerande utbud på 332.96M B33. Under de senaste 24 timmarna handlades B33 mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig B33 med -- under den senaste timmen och -19.94% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

B33 (B33) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 5.18K$ 5.18K $ 5.18K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 5.18K$ 5.18K $ 5.18K Cirkulationsutbud 332.96M 332.96M 332.96M Totalt utbud 332,961,070.240135 332,961,070.240135 332,961,070.240135

Det aktuella börsvärdet för B33 är $ 5.18K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av B33 är 332.96M, med ett totalt utbud på 332961070.240135. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 5.18K.