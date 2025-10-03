b14g dualCORE (DUALCORE) Tokenomics
b14g dualCORE (DUALCORE) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för b14g dualCORE(DUALCORE), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
b14g dualCORE (DUALCORE) Information
b14g is a modular dual-staking for Bitcoin. It enables protocols to secure their networks by pairing their native tokens with BTC, solving the common issue of token inflation and sell-pressure from existing BTC (re)staking models. Protocols can easily plug into and customize their dual-staking setup. For stakers, BTC remains fully non-custodial and safely time-locked in their own wallets without risk of slashing. With over 1,300 BTC already staked and partnerships with established projects like CoreDAO, b14g is building infrastructure for scalable, widespread Bitcoin staking adoption.
b14g dualCORE (DUALCORE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i b14g dualCORE (DUALCORE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet DUALCORE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många DUALCORE-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår DUALCORE:s tokenomics, utforska DUALCORE-tokens pris i realtid!
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
