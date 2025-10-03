Utforska Ayin(AYIN) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om AYIN-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Ayin(AYIN) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om AYIN-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Ayin (AYIN) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Ayin(AYIN), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 89.03K $ 89.03K $ 89.03K Totalt utbud: $ 1.70M $ 1.70M $ 1.70M Cirkulerande utbud $ 1.70M $ 1.70M $ 1.70M FDV (värdering efter full utspädning): $ 89.03K $ 89.03K $ 89.03K Högsta någonsin: $ 33.15 $ 33.15 $ 33.15 Lägsta någonsin: $ 0.03375963 $ 0.03375963 $ 0.03375963 Aktuellt pris: $ 0.052463 $ 0.052463 $ 0.052463 Ayin (AYIN) Information What is the project about? At AYIN, we strive to be the leading exchange on Alephium, providing a seamless and secure Uniswap-style DEX for token trading. Currently, there are no stablecoins or other tokens on the blockchgain, so AYIN launched with our own native token, $AYIN. Our ultimate goal is to incentivize not only our token holders but also to foster liquidity on Alephium, reducing the reliance on centralized exchanges (CEXs) for trading. What makes your project unique? AYIN shares a large portion of trading fees from swaps with AYIN stakers, as well as being the first mover on a blank L1. History of your project. Our journey with Alephium began in 2021 when our team first discovered this promising blockchain. The vision of creating an on-chain liquidity and trading platform ignited the inception of AYIN. In 2023, we embarked on our mission to bring trustless, peer-to-peer exchange of tokens to Alephians. What’s next for your project? New token listings, New UI, onboarding stablecoins and Ethereum tokens as the bridge goes live soon. What can your token be used for? Accumulating fees from the dex, providing liquidity, trading. Officiell webbplats: https://ayin.app Whitepaper: https://docs.ayin.app Ayin (AYIN) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Ayin (AYIN) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet AYIN-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många AYIN-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår AYIN:s tokenomics, utforska AYIN-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för AYIN Vill du veta vart AYIN kan vara på väg? På AYIN sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se AYIN-tokens prisförutsägelse nu! 