Axelrod by Virtuals Pris idag

Livepriset för Axelrod by Virtuals (AXR) idag är $ 0.00869676, med en förändring på 19.87% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AXR till USD är$ 0.00869676 per AXR.

Axelrod by Virtuals rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 5,585,722, med ett cirkulerande utbud på 642.13M AXR. Under de senaste 24 timmarna handlades AXR mellan $ 0.00801133 (lägsta) och $ 0.01085645 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.04937155, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00163668.

I kortsiktigt resultat, rörde sig AXR med -0.21% under den senaste timmen och -54.34% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Axelrod by Virtuals (AXR) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 5.59M$ 5.59M $ 5.59M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 8.70M$ 8.70M $ 8.70M Cirkulationsutbud 642.13M 642.13M 642.13M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Axelrod by Virtuals är $ 5.59M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av AXR är 642.13M, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 8.70M.