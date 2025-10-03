Utforska Axelar(AXL) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om AXL-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Axelar(AXL) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om AXL-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 306.97M $ 306.97M $ 306.97M Totalt utbud: $ 1.22B $ 1.22B $ 1.22B Cirkulerande utbud $ 1.05B $ 1.05B $ 1.05B FDV (värdering efter full utspädning): $ 357.29M $ 357.29M $ 357.29M Högsta någonsin: $ 2.64 $ 2.64 $ 2.64 Lägsta någonsin: $ 0.274681 $ 0.274681 $ 0.274681 Aktuellt pris: $ 0.293201 $ 0.293201 $ 0.293201 Axelar (AXL) Information Axelar delivers secure interchain communication. That means dApp users can interact with any asset, any application, on any chain, with one click. You can think of it as Stripe for Web3. Developers interact with a simple API atop a permissionless network that routes messages and ensures network security via proof-of-stake consensus. Axelar is a blockchain that connects blockchains. To do this securely, Axelar network uses proof-of-stake consensus. Network validators produce new blocks, participate in multiparty signing and vote on external chain states. Tokenholders stake the AXL token, delegating tokens to a validator’s staking pool and receiving rewards, minus the validator’s commission. The AXL token is used for governance and to pay network transaction fees to validators and tokenholders. However, users of the Axelar network do not need to hold the token. Conversions into AXL tokens and destination-chain tokens are handled on the back end, so that users need only pay gas once, in the source-chain token. Axelar network rewards are "inflationary" — they increase the total supply of AXL — but there is potential for supply to become deflationary based on the transaction fee mechanic described above. Officiell webbplats: https://axelar.network/ Whitepaper: https://axelar.network/axelar_whitepaper.pdf Axelar (AXL) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Axelar (AXL) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet AXL-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många AXL-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. 