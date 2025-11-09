Awoke Pris idag

Livepriset för Awoke (AWOKE) idag är $ 0.02064778, med en förändring på 0.18% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AWOKE till USD är$ 0.02064778 per AWOKE.

Awoke rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 20,648, med ett cirkulerande utbud på 1000.00K AWOKE. Under de senaste 24 timmarna handlades AWOKE mellan $ 0.02055239 (lägsta) och $ 0.0209699 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 6.33, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.01883025.

I kortsiktigt resultat, rörde sig AWOKE med -- under den senaste timmen och -13.64% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Awoke (AWOKE) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 20.65K$ 20.65K $ 20.65K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 20.65K$ 20.65K $ 20.65K Cirkulationsutbud 1000.00K 1000.00K 1000.00K Totalt utbud 999,997.35332 999,997.35332 999,997.35332

Det aktuella börsvärdet för Awoke är $ 20.65K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av AWOKE är 1000.00K, med ett totalt utbud på 999997.35332. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 20.65K.