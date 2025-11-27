Vad är AWK

Awakeborn Token (AWK) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Awakeborn Token(AWK), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 219.08K $ 219.08K $ 219.08K Totalt utbud: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Cirkulerande utbud $ 30.34B $ 30.34B $ 30.34B FDV (värdering efter full utspädning): $ 722.08K $ 722.08K $ 722.08K Högsta någonsin: $ 0.00001065 $ 0.00001065 $ 0.00001065 Lägsta någonsin: $ 0.00000353 $ 0.00000353 $ 0.00000353 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på Awakeborn Token(AWK) Köp AWK nu!

Awakeborn Token (AWK) Information Officiell webbplats: https://www.awakeborn.com Whitepaper: https://www.awakeborn.com/whitepaper.pdf

Awakeborn Token (AWK) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Awakeborn Token (AWK) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet AWK-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många AWK-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår AWK:s tokenomics, utforska AWK-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för AWK Vill du veta vart AWK kan vara på väg? På AWK sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se AWK-tokens prisförutsägelse nu!

