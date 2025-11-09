Awakeborn Token Pris idag

Livepriset för Awakeborn Token (AWK) idag är --, med en förändring på 4.33% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AWK till USD är-- per AWK.

Awakeborn Token rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 237,889, med ett cirkulerande utbud på 30.34B AWK. Under de senaste 24 timmarna handlades AWK mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig AWK med -0.26% under den senaste timmen och -3.93% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Awakeborn Token (AWK) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 237.89K$ 237.89K $ 237.89K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 784.06K$ 784.06K $ 784.06K Cirkulationsutbud 30.34B 30.34B 30.34B Totalt utbud 99,999,973,237.3 99,999,973,237.3 99,999,973,237.3

Det aktuella börsvärdet för Awakeborn Token är $ 237.89K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av AWK är 30.34B, med ett totalt utbud på 99999973237.3. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 784.06K.