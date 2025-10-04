Utforska Avocato(ATO) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ATO-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Avocato(ATO) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ATO-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Avocato (ATO) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Avocato(ATO), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 12.98K $ 12.98K $ 12.98K Totalt utbud: $ 999.75M $ 999.75M $ 999.75M Cirkulerande utbud $ 999.75M $ 999.75M $ 999.75M FDV (värdering efter full utspädning): $ 12.98K $ 12.98K $ 12.98K Högsta någonsin: $ 0.00373376 $ 0.00373376 $ 0.00373376 Lägsta någonsin: $ 0.00000995 $ 0.00000995 $ 0.00000995 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Avocato (ATO) Information We are community driven token, we are building meme coin family where everyone can feel safe! The ATO Meme Coin – the meme coin that's equal parts adorable, ripe, and irresistible! Inspired by two of the internet's most beloved obsessions – cats and avocados – ATO brings together the best of both worlds in one. Just like an avocado, it's packed with goodness, and like a cat, it'll keep you on your toes! ATO is designed to grow with its community, offering more than just memes – it's a fun, engaging coin that spreads joy, creativity, and a bit of healthy humor. Officiell webbplats: https://www.avocato.lol/ Avocato (ATO) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Avocato (ATO) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet ATO-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många ATO-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.