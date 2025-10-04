Avocato (ATO) Tokenomics
Avocato (ATO) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Avocato(ATO), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Avocato (ATO) Information
We are community driven token, we are building meme coin family where everyone can feel safe! The ATO Meme Coin – the meme coin that’s equal parts adorable, ripe, and irresistible! Inspired by two of the internet’s most beloved obsessions – cats and avocados – ATO brings together the best of both worlds in one.
Just like an avocado, it’s packed with goodness, and like a cat, it’ll keep you on your toes! ATO is designed to grow with its community, offering more than just memes – it’s a fun, engaging coin that spreads joy, creativity, and a bit of healthy humor.
Avocato (ATO) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Avocato (ATO) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet ATO-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många ATO-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår ATO:s tokenomics, utforska ATO-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för ATO
Vill du veta vart ATO kan vara på väg? På ATO sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Varför ska du välja MEXC?
MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn