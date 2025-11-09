Avocado DAO Pris idag

Livepriset för Avocado DAO (AVG) idag är $ 0.00439281, med en förändring på 0.71% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AVG till USD är$ 0.00439281 per AVG.

Avocado DAO rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 660,525, med ett cirkulerande utbud på 150.36M AVG. Under de senaste 24 timmarna handlades AVG mellan $ 0.00433417 (lägsta) och $ 0.00439281 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 2.69, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00392663.

I kortsiktigt resultat, rörde sig AVG med -- under den senaste timmen och -10.65% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Avocado DAO (AVG) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 660.53K$ 660.53K $ 660.53K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 4.39M$ 4.39M $ 4.39M Cirkulationsutbud 150.36M 150.36M 150.36M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

