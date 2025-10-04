Aver AI (AVER) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Aver AI(AVER), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-04 04:33:27 (UTC+8)
USD

Aver AI (AVER) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Aver AI(AVER), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 14.89K
$ 14.89K$ 14.89K
Totalt utbud:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Cirkulerande utbud
$ 97.77M
$ 97.77M$ 97.77M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 15.23K
$ 15.23K$ 15.23K
Högsta någonsin:
$ 0.04592821
$ 0.04592821$ 0.04592821
Lägsta någonsin:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuellt pris:
$ 0.00015227
$ 0.00015227$ 0.00015227

Aver AI (AVER) Information

Aver is the leading DeFAI (Decentralized Finance + Artificial Intelligence) platform, empowering anyone—from individuals to businesses—to effortlessly create, train, and deploy powerful on-chain AI agents. By merging the simplicity of a no-code interface with the security and transparency of blockchain technology, Aver makes it possible to automate and optimize complex workflows across DeFi, NFTs, and various on-chain operations.

Officiell webbplats:
https://aver.co/
Whitepaper:
https://docs.aver.co/

Aver AI (AVER) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Aver AI (AVER) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet AVER-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många AVER-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår AVER:s tokenomics, utforska AVER-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för AVER

Vill du veta vart AVER kan vara på väg? På AVER sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

