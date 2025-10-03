Utforska Avarik Saga(AVRK) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om AVRK-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Avarik Saga(AVRK) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om AVRK-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 300.93K $ 300.93K $ 300.93K Totalt utbud: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Cirkulerande utbud $ 188.69M $ 188.69M $ 188.69M FDV (värdering efter full utspädning): $ 797.41K $ 797.41K $ 797.41K Högsta någonsin: $ 0.173248 $ 0.173248 $ 0.173248 Lägsta någonsin: $ 0.00155197 $ 0.00155197 $ 0.00155197 Aktuellt pris: $ 0.00159482 $ 0.00159482 $ 0.00159482 Läs mer om priset på Avarik Saga(AVRK) Köp AVRK nu! Avarik Saga (AVRK) Information At Avarik Saga we are leading the charge in transforming anime mobile gaming by building an anime gaming ecosystem like no other. We’re combining blockchain technology and AI through Large Language Models (LLMs) to set a new standard for interaction and immersion. At the core of Red Covenant's innovation is its groundbreaking AI-powered Large Language Model (LLM) feature, which transforms the way players interact with their in-game characters. This double parasocial relationship allows players to connect with their Forsaken on a deeper level by engaging in real-time conversations through their favorite messaging applications, such as Telegram. These interactions are not just cosmetic but dynamically impact the game, unlocking new content, enhancing character bonds, and revealing hidden items. For the first time, players can speak directly with their characters, bringing a whole new dimension of personalization and immersion to the RPG genre. Officiell webbplats: https://avariksaga.com/ Whitepaper: https://avarik-saga.gitbook.io/avarik-saga Avarik Saga (AVRK) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Avarik Saga (AVRK) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet AVRK-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många AVRK-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår AVRK:s tokenomics, utforska AVRK-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för AVRK Vill du veta vart AVRK kan vara på väg? Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn