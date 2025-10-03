Utforska Avant USD(AVUSD) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om AVUSD-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Avant USD(AVUSD) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om AVUSD-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om AVUSD AVUSD prisinformation AVUSD officiell webbplats AVUSD tokenomics AVUSD Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / Avant USD (AVUSD) / Tokenomik / Avant USD (AVUSD) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Avant USD(AVUSD), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD avant-usd tokenomics Information om avant-usd Avant USD (AVUSD) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Avant USD(AVUSD), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 133.65M $ 133.65M $ 133.65M Totalt utbud: $ 133.86M $ 133.86M $ 133.86M Cirkulerande utbud $ 133.86M $ 133.86M $ 133.86M FDV (värdering efter full utspädning): $ 133.65M $ 133.65M $ 133.65M Högsta någonsin: $ 1.013 $ 1.013 $ 1.013 Lägsta någonsin: $ 0.967857 $ 0.967857 $ 0.967857 Aktuellt pris: $ 0.998345 $ 0.998345 $ 0.998345 Läs mer om priset på Avant USD(AVUSD) Köp AVUSD nu! Avant USD (AVUSD) Information Avant is a DeFi platform established in June 2024 with the mission to create a more inclusive financial system through a DeFi-powered stable-value token. The platform introduces avUSD, a stable-value token, and savUSD, its staked, yield-bearing counterpart. Mission and Vision Avant's mission is to provide a DeFi-backed stable-value token that aligns with the core principles of decentralization: being accessible 24/7, open to everyone, and offering equal financial opportunities regardless of investment size. Avant seeks to bridge the gap between DeFi and traditional finance (TradFi), becoming a global financial powerhouse that innovates how yield is generated and value is stored across financial markets. Avant is a DeFi platform established in June 2024 with the mission to create a more inclusive financial system through a DeFi-powered stable-value token. The platform introduces avUSD, a stable-value token, and savUSD, its staked, yield-bearing counterpart. Mission and Vision Avant's mission is to provide a DeFi-backed stable-value token that aligns with the core principles of decentralization: being accessible 24/7, open to everyone, and offering equal financial opportunities regardless of investment size. Avant seeks to bridge the gap between DeFi and traditional finance (TradFi), becoming a global financial powerhouse that innovates how yield is generated and value is stored across financial markets. Officiell webbplats: https://www.avantprotocol.com/ Avant USD (AVUSD) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Avant USD (AVUSD) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet AVUSD-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många AVUSD-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår AVUSD:s tokenomics, utforska AVUSD-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för AVUSD Vill du veta vart AVUSD kan vara på väg? På AVUSD sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se AVUSD-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn