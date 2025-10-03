Utforska Avant Staked USD(SAVUSD) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SAVUSD-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Avant Staked USD(SAVUSD) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SAVUSD-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 124.59M $ 124.59M $ 124.59M Totalt utbud: $ 114.36M $ 114.36M $ 114.36M Cirkulerande utbud $ 114.36M $ 114.36M $ 114.36M FDV (värdering efter full utspädning): $ 124.59M $ 124.59M $ 124.59M Högsta någonsin: $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 Lägsta någonsin: $ 0.937701 $ 0.937701 $ 0.937701 Aktuellt pris: $ 1.089 $ 1.089 $ 1.089 Läs mer om priset på Avant Staked USD(SAVUSD) Köp SAVUSD nu! Avant Staked USD (SAVUSD) Information Avant is a DeFi platform established in June 2024 with the mission to create a more inclusive financial system through a DeFi-powered stable-value token. The platform introduces avUSD, a stable-value token, and savUSD, its staked, yield-bearing counterpart. Problems Solved Avant addresses several key problems in the current financial landscape: Lack of DeFi-Powered Stable-Value Tokens: Provides a stable-value token that is decentralized, accessible, and offers equal financial opportunities. Enhanced Yield Potential: Offers users access to high-performing, delta-neutral strategies typically reserved for professional traders, without compromising on security. Complexity of Manual Strategies: Simplifies access to advanced financial strategies that require extensive expertise and resources. Better Financial Tools for Users: Delivers improved options for stable-denominated savings and financial management, maximizing capital efficiency for lending and borrowing. Officiell webbplats: https://www.avantprotocol.com/ Avant Staked USD (SAVUSD) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Avant Staked USD (SAVUSD) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet SAVUSD-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många SAVUSD-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår SAVUSD:s tokenomics, utforska SAVUSD-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för SAVUSD Vill du veta vart SAVUSD kan vara på väg? Prisförutsägelse för SAVUSD Vill du veta vart SAVUSD kan vara på väg? På SAVUSD sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.