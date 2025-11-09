automation Pris idag

Livepriset för automation (AUTO) idag är --, med en förändring på 0.37% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AUTO till USD är-- per AUTO.

automation rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 40,078, med ett cirkulerande utbud på 100.00B AUTO. Under de senaste 24 timmarna handlades AUTO mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig AUTO med 0.00% under den senaste timmen och -13.39% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

automation (AUTO) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 40.08K$ 40.08K $ 40.08K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 40.08K$ 40.08K $ 40.08K Cirkulationsutbud 100.00B 100.00B 100.00B Totalt utbud 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för automation är $ 40.08K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av AUTO är 100.00B, med ett totalt utbud på 100000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 40.08K.