Auto Finance Pris idag

Livepriset för Auto Finance (TOKE) idag är $ 0.19298, med en förändring på 4.86% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TOKE till USD är$ 0.19298 per TOKE.

Auto Finance rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 15,903,778, med ett cirkulerande utbud på 82.41M TOKE. Under de senaste 24 timmarna handlades TOKE mellan $ 0.192885 (lägsta) och $ 0.204796 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 79.02, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.12921.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TOKE med -0.60% under den senaste timmen och -0.97% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Auto Finance (TOKE) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 15.90M$ 15.90M $ 15.90M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 19.30M$ 19.30M $ 19.30M Cirkulationsutbud 82.41M 82.41M 82.41M Totalt utbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

