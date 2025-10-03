Utforska Autist(AUTIST) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om AUTIST-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Autist(AUTIST) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om AUTIST-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om AUTIST AUTIST prisinformation AUTIST officiell webbplats AUTIST tokenomics AUTIST Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / Autist (AUTIST) / Tokenomik / Autist (AUTIST) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Autist(AUTIST), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD autist tokenomics Information om autist Autist (AUTIST) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Autist(AUTIST), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 79.84K $ 79.84K $ 79.84K Totalt utbud: $ 565.10K $ 565.10K $ 565.10K Cirkulerande utbud $ 565.10K $ 565.10K $ 565.10K FDV (värdering efter full utspädning): $ 79.84K $ 79.84K $ 79.84K Högsta någonsin: $ 29.33 $ 29.33 $ 29.33 Lägsta någonsin: $ 0.101419 $ 0.101419 $ 0.101419 Aktuellt pris: $ 0.141278 $ 0.141278 $ 0.141278 Läs mer om priset på Autist(AUTIST) Köp AUTIST nu! Autist (AUTIST) Information It's a meme token about autistic pepe. So it takes the very well known meme of an autistic pepe and uses him as a character on Hyperliquid. He has the hyperliquid logo on his head and on some of his outfits. This makes the meme unique in a sense as it's the only pepe meme that is currently available on Hyperliquid. There is a good chance it will keep being the only pepe meme on hyperliquid with auction prices going higher and higher. It's a meme token about autistic pepe. So it takes the very well known meme of an autistic pepe and uses him as a character on Hyperliquid. He has the hyperliquid logo on his head and on some of his outfits. This makes the meme unique in a sense as it's the only pepe meme that is currently available on Hyperliquid. There is a good chance it will keep being the only pepe meme on hyperliquid with auction prices going higher and higher. Officiell webbplats: https://x.com/autisthyper Autist (AUTIST) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Autist (AUTIST) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet AUTIST-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många AUTIST-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår AUTIST:s tokenomics, utforska AUTIST-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för AUTIST Vill du veta vart AUTIST kan vara på väg? På AUTIST sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se AUTIST-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn