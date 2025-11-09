Australian Digital Dollar Pris idag

Livepriset för Australian Digital Dollar (AUDD) idag är $ 0.649655, med en förändring på 0.05% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AUDD till USD är$ 0.649655 per AUDD.

Australian Digital Dollar rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 3,816,856, med ett cirkulerande utbud på 5.87M AUDD. Under de senaste 24 timmarna handlades AUDD mellan $ 0.648719 (lägsta) och $ 0.651131 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 2.87, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.36464.

I kortsiktigt resultat, rörde sig AUDD med -0.02% under den senaste timmen och -0.78% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Australian Digital Dollar (AUDD) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 3.82M$ 3.82M $ 3.82M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 3.82M$ 3.82M $ 3.82M Cirkulationsutbud 5.87M 5.87M 5.87M Totalt utbud 5,872,949.144638 5,872,949.144638 5,872,949.144638

