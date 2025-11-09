AURO USDA Pris idag

Livepriset för AURO USDA (USDA) idag är $ 0.999254, med en förändring på 0.05% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för USDA till USD är$ 0.999254 per USDA.

AURO USDA rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 230,577, med ett cirkulerande utbud på 230.80K USDA. Under de senaste 24 timmarna handlades USDA mellan $ 0.99218 (lägsta) och $ 1.0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.03, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.953424.

I kortsiktigt resultat, rörde sig USDA med -0.00% under den senaste timmen och +0.19% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

AURO USDA (USDA) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 230.58K$ 230.58K $ 230.58K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 10.10M$ 10.10M $ 10.10M Cirkulationsutbud 230.80K 230.80K 230.80K Totalt utbud 10,105,851.6668761 10,105,851.6668761 10,105,851.6668761

Det aktuella börsvärdet för AURO USDA är $ 230.58K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av USDA är 230.80K, med ett totalt utbud på 10105851.6668761. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 10.10M.