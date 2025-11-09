AURO Finance Pris idag

Livepriset för AURO Finance (AURO) idag är $ 0.00139483, med en förändring på 4.05% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AURO till USD är$ 0.00139483 per AURO.

AURO Finance rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 150,791, med ett cirkulerande utbud på 108.10M AURO. Under de senaste 24 timmarna handlades AURO mellan $ 0.00137033 (lägsta) och $ 0.00146884 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00737474, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00112612.

I kortsiktigt resultat, rörde sig AURO med -0.81% under den senaste timmen och -12.22% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

AURO Finance (AURO) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 150.79K$ 150.79K $ 150.79K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 767.46K$ 767.46K $ 767.46K Cirkulationsutbud 108.10M 108.10M 108.10M Totalt utbud 550,203,489.4051548 550,203,489.4051548 550,203,489.4051548

