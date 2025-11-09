Livepriset för AURO Finance idag är 0.00139483 USD.AURO börsvärdet är 150,791 USD. Följ prisuppdateringar för AURO till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för AURO Finance idag är 0.00139483 USD.AURO börsvärdet är 150,791 USD. Följ prisuppdateringar för AURO till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för AURO Finance (AURO) idag är $ 0.00139483, med en förändring på 4.05% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AURO till USD är$ 0.00139483 per AURO.
AURO Finance rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 150,791, med ett cirkulerande utbud på 108.10M AURO. Under de senaste 24 timmarna handlades AURO mellan $ 0.00137033 (lägsta) och $ 0.00146884 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00737474, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00112612.
I kortsiktigt resultat, rörde sig AURO med -0.81% under den senaste timmen och -12.22% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
AURO Finance (AURO) Marknadsinformation
$ 150.79K
$ 150.79K
--
--
$ 767.46K
$ 767.46K
108.10M
108.10M
550,203,489.4051548
550,203,489.4051548
Det aktuella börsvärdet för AURO Finance är $ 150.79K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av AURO är 108.10M, med ett totalt utbud på 550203489.4051548. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 767.46K.
AURO Finance Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00137033
$ 0.00137033
lägsta under 24-timmar
$ 0.00146884
$ 0.00146884
högsta under 24-timmar
$ 0.00137033
$ 0.00137033
$ 0.00146884
$ 0.00146884
$ 0.00737474
$ 0.00737474
$ 0.00112612
$ 0.00112612
-0.81%
-4.05%
-12.22%
-12.22%
AURO Finance (AURO) Prishistorik USD
Under dagen var prisförändringen på AURO Finance till USD $ 0. Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på AURO Finance till USD $ -0.0007702249. Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på AURO Finance till USD $ -0.0005988443. Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på AURO Finance till USD $ -0.0025117342056806535.
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ 0
-4.05%
30 dagar
$ -0.0007702249
-55.21%
60 dagar
$ -0.0005988443
-42.93%
90 dagar
$ -0.0025117342056806535
-64.29%
Prisförutsägelse för AURO Finance
AURO Finance (AURO) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för AURO $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
AURO Finance (AURO) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på AURO Finance potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som AURO Finance kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för AURO prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på AURO Finance Price Prediction.
Vad är AURO Finance (AURO)
Auro Finance is an advanced DeFi protocol on Aptos that enables users to earn better yields and liquidity from their staked APT without any lockups. Through Auro Finance, users can borrow USDA, the decentralized stablecoin, against multiple collateral options, allowing them to utilize their holdings without selling them.
Auro Finance rewards users in the form of AURO, the project’s native token which can be used to provide liquidity on DEXes or stake back in Auro for safe and stable APY.
Auro Finance is an advanced DeFi protocol on Aptos that enables users to earn better yields and liquidity from their staked APT without any lockups. Through Auro Finance, users can borrow USDA, the decentralized stablecoin, against multiple collateral options, allowing them to utilize their holdings without selling them.
Auro Finance rewards users in the form of AURO, the project’s native token which can be used to provide liquidity on DEXes or stake back in Auro for safe and stable APY.
Hur mycket kommer 1 AURO Finance att vara värd år 2030?
Om AURO Finance skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella AURO Finance-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar AURO Finance idag?
Priset för AURO Finance är idag $ 0.00139483. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är AURO Finance fortfarande en bra investering?
AURO Finance förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i AURO, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för AURO Finance?
AURO Finance till ett värde av -- handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på AURO Finance?
Livepriset för AURO uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för AURO Finance i den valuta du föredrar, besök AURO Pris för mer information.
Vad påverkar priset för AURO Finance?
Priset på AURO påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
101,762.55
+0.04%
ETH
3,374.88
-0.05%
SOL
157.04
+0.22%
UCN
1,496.77
-0.01%
ZEC
584.73
+14.06%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för AURO på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret AURO/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om AURO Finances kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer AURO Finance-priset att stiga i år?
AURO Finance priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för AURO Finance (AURO) för en mer djupgående analys.
