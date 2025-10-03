AuditAI (AUDAI) Tokenomics

AuditAI (AUDAI) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om AuditAI(AUDAI), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 22:25:31 (UTC+8)
USD

AuditAI (AUDAI) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för AuditAI(AUDAI), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 246.06K
$ 246.06K$ 246.06K
Totalt utbud:
$ 45.00M
$ 45.00M$ 45.00M
Cirkulerande utbud
$ 45.00M
$ 45.00M$ 45.00M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 246.06K
$ 246.06K$ 246.06K
Högsta någonsin:
$ 0.01188446
$ 0.01188446$ 0.01188446
Lägsta någonsin:
$ 0.00155446
$ 0.00155446$ 0.00155446
Aktuellt pris:
$ 0.00546804
$ 0.00546804$ 0.00546804

AuditAI (AUDAI) Information

AuditAI is dedicated to advancing the security, transparency, and sustainability of digital assets through cutting-edge technology and unwavering commitment to decentralization.

AuditAI Solutions By leveraging cutting-edge technology, rigorous auditing protocols, and a commitment to decentralization, AuditAI aims to revolutionize the auditing and certification processes for crypto projects, addressing the root causes of industry vulnerabilities.

AuditAI Bot Powerful solution for your auditing

AuditAI’s innovative Telegram bot is designed to serve a wide range of users within the cryptocurrency community, offering unparalleled utility and ease of use.

Project owners and developers can access comprehensive smart contract auditing services, obtain official audit certificates, and promote their projects through dedicated ad space. Investors benefit from reliable contract analyses and audit certificates that enhance decision-making and mitigate risks. By fostering transparency and community engagement, the AuditAI bot strengthens the overall integrity of the cryptocurrency ecosystem.

Officiell webbplats:
https://www.audit-ai.io/
Whitepaper:
https://www.audit-ai.io/whitepaper

AuditAI (AUDAI) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i AuditAI (AUDAI) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet AUDAI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många AUDAI-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår AUDAI:s tokenomics, utforska AUDAI-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för AUDAI

Vill du veta vart AUDAI kan vara på väg? På AUDAI sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.

Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna
Snabbaste token-noteringarna bland CEX
Högsta likviditeten i hela branschen
Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice
100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel
Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT
mc_how_why_title
Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn