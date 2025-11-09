Atua AI Pris idag

Livepriset för Atua AI (TUA) idag är --, med en förändring på 3.40% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TUA till USD är-- per TUA.

Atua AI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 59,925, med ett cirkulerande utbud på 5.00B TUA. Under de senaste 24 timmarna handlades TUA mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.001502, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TUA med +0.55% under den senaste timmen och +7.42% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Atua AI (TUA) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 59.93K$ 59.93K $ 59.93K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 59.93K$ 59.93K $ 59.93K Cirkulationsutbud 5.00B 5.00B 5.00B Totalt utbud 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Atua AI är $ 59.93K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av TUA är 5.00B, med ett totalt utbud på 5000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 59.93K.