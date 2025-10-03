ATS COIN (ATSCOIN) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om ATS COIN(ATSCOIN), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 16:14:22 (UTC+8)
ATS COIN (ATSCOIN) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för ATS COIN(ATSCOIN), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 439.44K
Totalt utbud:
$ 210.00M
Cirkulerande utbud
$ 210.00M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 439.44K
Högsta någonsin:
$ 0.01167141
Lägsta någonsin:
$ 0.00134759
Aktuellt pris:
$ 0.00209256
ATS COIN (ATSCOIN) Information

ATS COIN is a digital asset* that connects businesses and consumers into a unified ecosystem. We leverage blockchain technology for secure and fast transactions between suppliers,

retailers, and users. ATS COIN unlocks new opportunities for monetization and investment, erasing the boundaries between traditional finance and the crypto world. Join the financial revolution,The platform blockchain records all operations, eliminating data forgery and fraud. Every transaction, rating, and review is permanently recorded, ensuring trust between partners—especially inherent for high-risk international deals,ATS Market connects suppliers, retailers, logistics providers, and insurers worldwide. AI tools eliminate language barriers, while blockchain-based ratings ensure collaboration only with trusted players.

Officiell webbplats:
https://atscoin.io/
Whitepaper:
https://atscoin.io/Whitepaper.pdf

ATS COIN (ATSCOIN) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i ATS COIN (ATSCOIN) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet ATSCOIN-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många ATSCOIN-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår ATSCOIN:s tokenomics, utforska ATSCOIN-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för ATSCOIN

Vill du veta vart ATSCOIN kan vara på väg? På ATSCOIN sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

